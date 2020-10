“Sinceramente, me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados, el partido no se juega en los despachos (...) Y estoy amenazado doblemente, por vejez y por enfermedad”, dijo este martes en su discurso de despedida el otrora guerrillero en los 60 y luego dirigente del izquierdista Frente Amplio (FA).