El exmandatario respondió a las acusaciones en Twitter. Dijo que el fiscal “Douglas Meléndez está haciendo el ridículo. Yo no sustraje el ROS. Lo que sí hice fue hacerlo del dominio público y esta es en todo caso una infracción administrativa y no penal. Su divulgación la prohíbe el FINCEN de Estados Unidos, no nuestras leyes”.