"Mientras escribía el libro, varias veces me pregunté si en su momento no debería haber sido más franco y decir abiertamente: “¿Por qué reaccionan conmigo de esa manera, si no reaccionaban así son presidentes anteriores?” Pero cuando la gente te elije para dirigir un país, lo que menos quiere es escuchar tus quejar. ¿Cuán grave puede ser lo que te está pasando? Tal vez ellos acaban de perder su trabajo, su casa, o tienen que cuidar a un hijo enfermo. No quieren escuchar a una persona que vuela en el Air Force One y vive en la Casa Blanca diciendo: “¿Por qué me tratan mal?”.