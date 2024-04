Estados Unidos y China abordan preocupaciones sobre exceso de producción y temas de seguridad

Pekín. Estados Unidos “no aceptará” que el mercado mundial se vea inundado de bienes chinos vendidos por debajo de su costo de producción, afirmó este lunes la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, quien se encuentra de visita en China.

Yellen llegó el jueves a Cantón, en el sur de China, y tiene previsto partir del país el martes por la mañana, desde Pekín. Su visita estuvo centrada en el “exceso de capacidad” de producción del gigante asiático. Citando el ejemplo del acero chino cuya llegada a los mercados hace más de diez años, que “diezmó industrias de todo el mundo y de Estados Unidos”, Yellen declaró ante la prensa: “Le dije claramente al presidente Biden que no aceptaré de nuevo esta realidad”.

“Sé que nuestros socios y aliados comparten estas serias preocupaciones, tanto las economías desarrolladas como en desarrollo”, añadió.

Estados Unidos teme que las subvenciones masivas del gobierno chino a los sectores tecnológico, de las energías verdes, de los autos eléctricos y de las baterías desemboquen en una llegada masiva de productos baratos al mercado mundial, susceptibles de perjudicar a los competidores extranjeros.

El viceprimer ministro de China, He Lifeng, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se dan la mano antes de una reunión en la casa de huéspedes Guangdong Zhudao. (Foto de Pedro Pardo / AFP) (PEDRO PARDO/AFP)

Seguridad nacional

El tema fue ampliamente tratado por Yellen y el viceprimer ministro He Lifeng, encargado del Partido Comunista Chino (PCC) para las cuestiones económicas, durante los encuentros que mantuvieron.

La estadounidense también fue recibida por el primer ministro chino, Li Qiang, y ambos se manifestaron dispuestos a reforzar el diálogo, a pesar de los diferendos que enfrentan a ambas potencias mundiales.

Yellen expresó su preocupación por los “desequilibrios” de la economía china, en particular por el bajo consumo de los hogares y el exceso de inversiones, “agravado por el apoyo gubernamental a gran escala a determinados sectores industriales”. Estas preocupaciones no fueron tomadas con la misma importancia por parte de Pekín.

“Las acusaciones de un ‘exceso de capacidad’ por parte de Estados Unidos y Europa son infundadas”, declaró el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, durante una visita a París el domingo, según informó la agencia estatal Xinhua.

Ambos países acordaron continuar dialogando sobre el exceso de capacidad de producción. Según Xinhua, Li Qiang le comunicó a Yellen que Washington debería abordar el tema de la capacidad de producción “objetivamente” y “pensando en el mercado”.

Yellen también mencionó unas “conversaciones difíciles sobre seguridad nacional”, en las que advirtió a los líderes chinos sobre las consecuencias de apoyar militarmente a Rusia y de un posible recurso a medidas económicas para proteger la seguridad nacional.

No obstante, aseguró que Washington no tomará medidas económicas “sorpresa” en esta materia. “Si bien Estados Unidos debe evaluar continuamente sus medidas de seguridad nacional, habida cuenta de la rapidez de los desarrollos tecnológicos, nos comprometemos a no tomar medidas sorpresa”, declaró, instando a China a actuar con “transparencia” en este ámbito.

Yun Sun, experta del gabinete Stimson Center, hizo un balance positivo de la visita de la secretaria del Tesoro a China, donde pudo expresar las preocupaciones de Estados Unidos y “poner a prueba” la reacción china. Sin embargo, la experta no espera que China modifique su modelo de crecimiento a corto plazo, ya que su economía “no está en su mejor forma”.

No obstante, considera que el hecho de que ambos países acepten cooperar en algunos ámbitos, como la lucha contra el blanqueo de dinero, fortalecerá la confianza bilateral.