Añadió que la dolarización está amenazada a mediano y largo plazos porque Ecuador no va a poder reducir el déficit fiscal, el próximo año necesitará $10.000 millones para pagar amortizaciones de deuda y el país no podrá seguir colocando bonos ni contrayendo más deuda. “Si no se pueden subir impuestos ni reducir subsidios, entonces tendrá que enfrentar atrasos en pagos”.