“Debido al estado de la economía de EE. UU. y la volatilidad de los mercados, Trump enfrenta una mayor presión para lograr aliviar las tensiones”, señaló a El Mercurio Ye Yu, del Shanghai Institute for International Studies. La experta, no obstante, recordó que “hay problemas fundamentales entre Beijing y Washington que no pueden ser resueltos de la noche a la mañana”.