“Este parece ser un acuerdo muy bueno para la UE”, dijo a los periodistas de la Casa Blanca. “Debemos considerar seriamente si al Reino Unido se le permite comerciar o no. Si se mira el acuerdo, puede que no se les permita comerciar con nosotros y eso no sería bueno”, agregó, asegurando tener la esperanza de que Theresa May “pueda hacer algo al respecto”.