“Hemos sido francos y directos en afirmar que la llamada fase de examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba en el examen preliminar, estuvimos, como yo le he dicho respetado fiscal Karim Khan, estuvimos ciegos en esa etapa”, criticó Maduro. Khan, que tiene previsto volver al país en una fecha aún no definida, también dijo que se reunió con “organizaciones nacionales e internacionales” antes y durante su visita.