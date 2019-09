En una entrevista reciente con The Associated Press, el presidente electo Alejandro Giammattei -quien tomará posesión el 14 de enero del 2020- dijo que Guatemala no cumple con lo establecido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, base del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos. Sin embargo, estaría de acuerdo en firmar un convenio sobre la materia que tuviera más ventajas para su país.