Ciudadanos hizo en todo momento como si los contactos del PP con la ultraderecha no lo afectaran, y este jueves continuaba con su ejercicio de justificación, desentendiéndose del otro pacto. “A mí no me vincula este acuerdo (entre PP y Vox] porque no lo he firmado y ni siquiera lo he analizado”, declaró al canal Telecinco el líder del partido, Albert Rivera.