Antes de la votación, como es costumbre, Trump atacó con insultos que hasta el momento no le habían afectado. Acusó a sus cuatro abiertas críticas que “espetan algunas de las cosas más viles, detestables y asquerosas jamás dichas por un político” y, agregó: “Si no están contentas en Estados Unidos, si se quejan todo el tiempo, pueden irse”, palabras similares a los escarnios vociferados desde hace mucho contra los disidentes políticos, aunque no contra legisladores del partido opositor.