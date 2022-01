El mandatario volvió a defender la controvertida tesis de la “inmunidad colectiva” que confiere la contaminación masiva. ”La inmunidad de rebaño es una realidad (...). Yo, por ejemplo, no me he vacunado y estoy muy bien”, afirmó. Para Bolsonaro, la covid-19 es una “enfermedad politizada”. “Soy quizás el único jefe de Estado en el mundo que tuvo el coraje de dar su opinión”.