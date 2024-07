Biden defiende su candidatura pese a lapsus monumentales en rueda de prensa

Washington. Joe Biden repitió este jueves que es el demócrata “más calificado” para las elecciones, pese a confundir a Donald Trump con Kamala Harris y a Volodimir Zelenski con Vladimir Putin.

“Creo que soy la persona más calificada para ser candidato a la presidencia. Le gané una vez y le volveré a ganar”, dijo Biden, de 81 años, sobre su rival republicano Donald Trump en una rueda de prensa empañada por confusiones garrafales.

El presidente dijo querer “completar el trabajo” que empezó y se considera completamente capaz de lidiar con los presidentes chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, “dentro de tres años” si gana los comicios de noviembre. El demócrata se mostró mucho más seguro que durante su calamitoso debate contra Trump de junio, pero tuvo lapsus garrafales, como le suele ocurrir.

En respuesta a la primera pregunta dijo: “No habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente si no creyera que ella está calificada para ser presidenta”. Obviamente, se refería a su vicepresidenta, Kamala Harris. No se dio cuenta de la confusión y siguió con las preguntas como si nada.

Un poco antes también se equivocó al presentar al jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se encontraba presente en el recinto. Biden lo llamó “presidente Putin”. Esa vez sí se dio cuenta de su error y rectificó.

“Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin”, afirmó.

El demócrata, que lideró la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania, se alejó del micrófono, pero en cuanto se dio cuenta del error, dijo: “Va a derrotar al presidente Putin. El presidente Zelenski”.

Durante la rueda de prensa, Trump se burló de él: “¡Buen trabajo, Joe!”, escribió el expresidente en su red Truth Social.

“Estoy bien”

Las dos últimas semanas han sido un calvario para Biden, quien lucha por su supervivencia política después de que más de 50 millones de personas de Estados Unidos vieron cómo perdía el hilo de lo que decía y hasta divagaba en el debate con Trump. Noventa minutos que sumieron en el caos su campaña para la reelección.

Una quincena de congresistas demócratas de la Cámara de Representantes y un senador le han pedido abiertamente que tire la toalla. Temen que los arrastre hacia el fracaso en las elecciones legislativas que se celebran al mismo tiempo que las presidenciales.

“Estoy determinado a presentarme, pero creo que es importante que disipe los temores”, afirmó Biden.

“Estoy bien”, dijo, y negó que tenga que acostarse a las 8 de la noche, como se ha publicado. Reconoció, eso sí, que “sería más inteligente” bajar el ritmo para evitar comenzar la jornada a las siete de la mañana y acostarse “a medianoche”.

“Me he sometido a tres exámenes neurológicos intensos y consistentes” realizados por neurólogos, el último “en febrero”, recordó, y “dicen que estoy en buena forma”.

Biden aseguró que los aliados temen la vuelta de Trump al poder y acusó al republicano de carecer “de compromiso” con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), reunida en cumbre histórica esta semana en Washington.

“Sería un desastre”

“Los aliados europeos” no están diciendo “Joe, no seas candidato”, afirmó. “Lo que les oigo decir es ‘tienes que ganar, no puedes dejar que este tipo /Trump) avance. Sería un desastre’”.

Biden se esmeró en expresarse con voz más clara que en el debate.

El presidente ha lidiado con la tartamudez desde que era niño, nunca ha sido un orador brillante y la improvisación no es su mayor destreza. Este jueves se trabó a veces al hablar y le costó terminar algunas frases, pero no hubo punto de comparación con lo desastroso que fue su desempeño hace dos semanas.

A su favor, ha demostrado que domina los temas internacionales sin necesidad de notas ni de teleprónter.

A pocas semanas de la convención en la que se nomina al candidato demócrata, prevista para realizarse del 19 al 22 de agosto en Chicago (norte), su situación política es compleja.

Según The New York Times, su equipo de campaña y su vicepresidenta y compañera de fórmula, Kamala Harris, han sondeado discretamente las posibilidades de esta mujer de 59 años para derrotar a Trump. El mandatario la defendió este jueves, pero repitió en varias ocasiones que quiere terminar él mismo el trabajo.

Una encuesta de Ipsos publicada el jueves por The Washington Post y ABC no muestra una caída en la intención de voto a nivel nacional desde el debate: Joe Biden y Donald Trump están empatados con el 46% cada uno.

Pero el 67% de las personas encuestadas cree que Biden debería retirar su candidatura. Entre los votantes demócratas, opina así el 56%.