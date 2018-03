Stormy Daniels escribió el martes en Twitter: "técnicamente no me acosté con el presidente de Estados Unidos hace doce años. No tuvo sueño (je je) y él no era más que una estrella de tele-realidad un poco atribulada. (....) Pero para la gente es importante saber que mintió, intentó intimidarme, violó leyes para ocultar el caso, etc".