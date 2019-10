“Hoy Argentina simplemente no tiene las condiciones económicas para un gasto no controlado, como lo hizo bajo los gobiernos de Cristina Kirchner. Esto no será una repetición de su presidencia. Es un momento particular y un entorno regional y global muy diferente que hace ocho, o incluso cuatro, años atrás”, afirmó Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, con sede en Washington.