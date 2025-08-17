El Mundo

Pintar el suelo para enfriar la ciudad: la sorprendente solución contra el calor extremo

¿Arte contra el calor? En Viena, colores vivos enfrían el asfalto y transforman la ciudad en un refugio creativo frente al clima extremo.

Por AFP
A view from above shows people and cars on the colourfully painted courtyard of the 'Heidi Horten museum' is pictured in Vienna, Austria, on August 13, 2025. To fight extreme heat attributable to climate change, an artist collective has covered the asphalt with reflective paints to lower the temperature, as part of an innovative project in Europe combining art, science, and urban development. (Photo by Alex HALADA / AFP)
Para combatir el calor extremo atribuible al cambio climático, un colectivo de artistas cubrió el asfalto con pinturas reflectantes para reducir la temperatura, como parte de un innovador proyecto en Europa que combina arte, ciencia y urbanismo. (Foto de Alex HALADA / AFP) (ALEX HALADA/AFP)







