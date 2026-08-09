El Mundo

Petrolera vinculada a aliados de Trump prepara perforaciones en Groenlandia sin permiso de autoridades del territorio danés

‘The Guardian’ y ‘El Mundo’ detallan plan de empresa vinculada a Trump para perforación exploratoria en Groenlandia, que Trump ha amenazado con ‘tomar’ para EE. UU.

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Por Fernando Chaves Espinach
A pesar del creciente interés internacional por sus recursos, Groenlandia solo cuenta con dos minas activas en todo su territorio.
A pesar del creciente interés internacional por sus recursos, Groenlandia solo cuenta con dos minas activas en todo su territorio. (INA FASSBENDER/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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