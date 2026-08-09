Petrolera vinculada a aliados de Trump prepara perforaciones en Groenlandia sin permiso de autoridades del territorio danés

A pesar del creciente interés internacional por sus recursos, Groenlandia solo cuenta con dos minas activas en todo su territorio.

Una empresa petrolera estadounidense vinculada a figuras cercanas al presidente estadounidense Donald Trump se prepara para iniciar perforaciones exploratorias en una zona remota de Groenlandia pese a que todavía no cuenta con la autorización de las autoridades del territorio autónomo danés.

La compañía Greenland Energy ya trasladó parte del equipo necesario hasta la región de Jameson Land, en la costa oriental de Groenlandia. La operación provocó una advertencia del Gobierno local, que aseguró que no había autorizado el desembarco de los materiales.

Así lo informaron el diario británico The Guardian y el español El Mundo este fin de semana, tras confirmar las operaciones de la compañía, vinculada a figuras cercanas a Trump como el expresentador Dr. Phil y el donante republicano Kenneth Griffin.

Tanto el gobierno autónomo danés como Dinamarca han reiterado que Groenlandia ni está en venta ni en negociaciones para anexarse a Estados Unidos. Varios miembros de la Unión Europea han brindando su apoyo a Copenhague ante la presión de los estadounidenses, que ha incluido visitas del vicepresidente JD Vance, memes de Trump en Truth Social y declaraciones más serias en conferencias de prensa y comunicados.

Publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, donde reitera su interés en Groenlandia. (Truth Social/Captura de pantalla)

¿Qué está pasando en Groenlandia?

Según informó el diario británico The Guardian, un remolcador llevó una embarcación hasta la costa y descargó alrededor de una docena de contenedores con equipos destinados a la exploración petrolera.

El gobierno de Groenlandia confirmó al medio que el objetivo era preparar el terreno para las perforaciones, pero advirtió que cualquier operación logística debe ser comunicada y aprobada previamente por la autoridad de recursos minerales.

La administración groenlandesa señaló que una solicitud de autorización para realizar las actividades continúa en trámite y no ha sido confirmada aún; agregó que no consideraba proporcional exigir en este momento el retiro de los equipos que ya fueron desembarcados.

La empresa Greenland Energy pretende explorar el subsuelo de Jameson Land en asociación con la empresa británica 80 Mile, que conserva licencias de exploración otorgadas antes de que Groenlandia suspendiera la emisión de nuevos permisos para buscar hidrocarburos.

Basado en consideraciones ambientales, el territorio autónomo danés dejó de conceder nuevas licencias petroleras en 2021, después de casi cinco décadas de exploraciones sin resultados económicamente satisfactorios.

Las licencias de 80 Mile, sin embargo, continúan vigentes. De acuerdo con The Guardian, Greenland Energy se comprometió a financiar la exploración a cambio de obtener una participación mayoritaria en el proyecto. La empresa estadounidense fue creada en 2025.

En otra imagen, Trump sale acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, y del vicepresidente James David Vance instalando una bandera de Estados Unidos en Groenlandia. (Truth Social/Cortesía)

Perforaciones previstas para 2026

Greenland Energy anunció inicialmente una inversión de $60 millones para perforar dos pozos con el objetivo de determinar si existen reservas de petróleo comercialmente explotables en Jameson Land, de acuerdo con The Guardian.

El Mundo informó de que la compañía planea perforar dos pozos de unos 3.500 metros de profundidad durante el segundo semestre de 2026. Según el diario español, el acuerdo contempla que Greenland Energy financie la totalidad de las operaciones y que, una vez concluidas, obtenga el 70% de la participación en 80 Mile.

The Guardian, por su parte, informó de que, según una comunicación enviada por Greenland Energy a sus accionistas, las conversaciones recientes con las autoridades reguladoras de Groenlandia fueron “constructivas” y la compañía se mostró confiada en obtener las autorizaciones que aún necesita.

El mismo medio indicó que un barco con unos 300 contenedores de equipo de perforación podría salir de Canadá el 12 de septiembre y que las perforaciones comenzarían en octubre.

Ejecutivos de Greenland Energy han estimado que debajo de Jameson Land podría haber petróleo valorado en hasta $1.000 millones.

El proyecto se encuentra en un área que, según The Guardian, está protegida por la Convención Ramsar, tratado internacional destinado a la conservación y el uso racional de humedales.

Groenlandia cuenta con un amplio grado de autonomía dentro del Reino de Dinamarca y sus autoridades locales tienen competencia sobre los recursos minerales del territorio.

El deseo de Trump de anexarse Groenlandia fue de las primeras iniciativas de su gobierno e incluyó el envío del vicepresidente JD Vance al territorio autónomo danés. (JIM WATSON/AFP)

Los vínculos con el entorno de Trump

El proyecto ha adquirido una dimensión política adicional por los vínculos de Greenland Energy con personas cercanas a Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha insistido en que Estados Unidos debería obtener el control de Groenlandia.

Larry Swets, presidente ejecutivo y uno de los principales accionistas de Greenland Energy, ha declarado que el proyecto petrolero “no está relacionado con la anexión estadounidense” de Groenlandia.

La empresa, sin embargo, ha incorporado a figuras vinculadas al entorno político del mandatario. Entre ellas está Phil McGraw, conocido como Dr. Phil, quien participó en una comisión de Trump sobre libertad religiosa y ahora trabaja en una serie documental sobre el proyecto petrolero.

Greenland Energy también incorporó como director a un veterano de la Armada estadounidense relacionado con Golden Dome, el proyecto de defensa antimisiles impulsado por Trump. Además, el multimillonario y donante republicano Kenneth Griffin adquirió en abril una participación del 9% en la compañía, según The Guardian.

El diario británico también señaló que Jeff Landry, gobernador de Luisiana y enviado especial de Trump para Groenlandia, ha defendido públicamente las posibilidades petroleras del territorio.