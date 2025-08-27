El Mundo

Pedro Almodóvar pide al Gobierno de España ruptura total con Israel

Artista llama a Ejecutivo español a tratar de convencer a aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan en la repulsa

EscucharEscuchar
Por AFP
Una mujer palestina, acompañada de un bebé, junto a sus pertenencias mientras se prepara para huir del barrio de Abu Iskandar, en el norte de la Ciudad de Gaza, este 22 de agosto.Fotografía:
Una mujer palestina, acompañada de un bebé, junto a sus pertenencias mientras se prepara para huir del barrio de Abu Iskandar, en el norte de la Ciudad de Gaza, este 22 de agosto.Fotografía: (BASHAR TALEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelEspañaGqza
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.