Pastor dice sentirse ‘medio vivo’ tras sobrevivir a almuerzo con hongos que mató a su familia

La mujer que cocinó con hongos venenosos ya fue condenada, mientras los familiares de las víctimas siguen enfrentando las secuelas emocionales

Por AFP
(ARCHIVO) Esta foto sin fecha proporcionada por la Corte Suprema de Victoria, difundida el 7 de julio de 2025, muestra una imagen anotada de platos con muestras de un platillo de ternera Wellington contaminado con hongos tóxicos. La comida fue preparada por la cocinera australiana Erin Patterson y se analizó en el Instituto de Medicina Forense de Victoria como parte de una evaluación toxicológica. La autora del envenenamiento con hongos en Australia, Erin Patterson, enfrentará este 25 de agosto en los tribunales a los familiares de las víctimas, antes de que un juez dicte sentencia por el triple homicidio que generó titulares en todo el mundo. Será la primera vez que la mujer, de 50 años, comparezca en la corte desde julio, cuando un jurado la declaró culpable de asesinato por cocinar una ternera Wellington con hongos 'copa de la muerte'. (Foto cortesía / CORTE SUPREMA DE VICTORIA / AFP) / USO EDITORIAL ÚNICAMENTE – CRÉDITO OBLIGATORIO "AFP PHOTO / SUPREME COURT OF VICTORIA" – PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN CON FINES PUBLICITARIOS O COMERCIALES – DISTRIBUIDA COMO SERVICIO A LOS CLIENTES
Un pastor sobrevivió a un platillo con hongos venenosos y narró el impacto físico y emocional tras perder a su esposa en el mismo hecho. (HANDOUT/AFP)







