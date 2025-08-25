Pastor dice sentirse ‘medio vivo’ tras sobrevivir a almuerzo con hongos que mató a su familia

Un pastor sobrevivió a un platillo con hongos venenosos y narró el impacto físico y emocional tras perder a su esposa en el mismo hecho.

El pastor Ian Wilkinson rompió en llanto ante la Corte Suprema de Victoria, en Australia, al relatar cómo su vida cambió desde el día en que comió un platillo contaminado con el llamado “hongo de la muerte”, el cual provocó la muerte de su esposa Heather y de tres familiares políticos.

El religioso sobrevivió al almuerzo fatal, ocurrido en el año 2023, en la vivienda de Erin Patterson, una mujer de 50 años que fue condenada por el envenenamiento. Ella cocinó un plato de ternera que causó una intoxicación letal. El caso ocurrió en el estado de Victoria y tuvo repercusión global.

LEA MÁS: Cráneo de 300 mil años hallado en Grecia cambiaría la historia: no era de un humano ni de un neandertal

Patterson invitó a sus familiares políticos a compartir el almuerzo, pero tres de ellos murieron pocos días después, incluyendo la esposa del pastor. Solo él logró sobrevivir, aunque enfrentó semanas hospitalizado y graves secuelas en su salud.

Durante una audiencia judicial realizada esta semana en Melbourne, el pastor declaró que se siente “medio vivo” sin su esposa. Además, relató que su salud no volvió a ser la misma desde el envenenamiento. Indicó que sus riñones funcionan con menor capacidad, sufre problemas respiratorios y tiene menos energía.

La audiencia forma parte del proceso previo a la sentencia contra Patterson. Durante estos dos días, el tribunal recibe testimonios de los afectados y revisa las posibles penas para la mujer condenada.

Un pastor sobrevivió a un platillo con hongos venenosos y narró el impacto físico y emocional tras perder a su esposa en el mismo hecho. (Canva/Canva)

Wilkinson recordó que estuvo muy cerca de morir y que la recuperación le tomó casi dos años. Afirmó que aún enfrenta muchos desafíos para reconstruir su vida sin su esposa, con quien compartió años de matrimonio.

El esposo de la mujer condenada, Simon Patterson, también compareció ante la corte. Él no asistió al almuerzo envenenado, ya que en ese momento estaba separado de su esposa, aunque seguían casados legalmente.

Simon lamentó profundamente la pérdida de sus padres y de su tía, quienes fallecieron tras ingerir el mismo platillo. Indicó que sus hijos perdieron la posibilidad de tener una relación cercana con sus abuelos y con su madre, por culpa de los crímenes.

Erin Patterson asistió a las audiencias judiciales y escuchó los testimonios, mientras el tribunal analiza la duración de la condena que deberá cumplir por los hechos que sacudieron a Australia y que fueron ampliamente cubiertos por medios internacionales.

Patterson, de 50 años, será juzgada en el tribunal de Latrobe Valley en Morwell, al sur de Melbourne, acusada de tres homicidios —incluidos sus suegros— y un intento de asesinato. Ella se ha declarado no culpable de todos los cargos. (PAUL TYQUIN/AFP)

LEA MÁS: Tensión diplomática: Francia convoca a embajador de Estados Unidos por comentarios ‘inaceptables’ sobre antisemitismo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.