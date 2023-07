Partido Semilla de Guatemala insta a la población ‘a salvar la poca democracia que nos queda’

El pasado 25 de junio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Guatemala y se espera que para el 20 de agosto haya una segunda vuelta en donde se decida el ganador del balotaje. Sin embargo, un aumento de denuncias produjo incertidumbre en los resultados de las actas ya escrutadas.

La candidata a la vicepresidencia de la República de Guatemala, por parte del Movimiento Semilla, Karin Herrera, conversó con La Nación y se manifestó sobre la decisión de la Corte Constitucional (CC). Además, fue enfática en señalar que el pueblo guatemalteco debe salvar la poca democracia que les queda.

Herrera destaca que otros partidos no tienen los mismos porcentajes que el Movimiento Semilla para competir o para sacarlos de la segunda ronda, además, que es la primera vez que un partido de no derecha llega a segunda ronda, debido al hartazgo de los guatemaltecos con el tema de la corrupción.

La aspirante también instó a la población guatemalteca a monitorear todo el proceso de los comicios y de participar en las próximas elecciones presidenciales de segunda ronda.

El siguiente es un extracto de la charla con Herrera.

Autoridades del Tribunal Supremo Electoral digitando y verificando el total de las actas escrutadas. (ORLANDO ESTRADA/AFP)

- ¿Qué sucede en Guatemala en este momento? Copiado!

El día de hoy a las 11 de la mañana (martes) van a iniciar las revisiones de estas actas en el Parque de la Industria, ahí asistirán los fiscales de los diferentes partidos, pero incluyendo los fiscales del Movimiento Semilla y se van a revisar estos escrutinios que fueron registrados en las actas y elaborados por las Juntas Receptoras de Votos.

“Entonces, esto va a ser revisado por las juntas electorales y se contará con observadores que nosotros confiamos en que, todo este proceso, se llevará a cabo de manera óptima, y que se va a ratificar el resultado que se obtuvo para segunda vuelta y que participaremos. Aunque no dejamos de tener nuestras inquietudes y preocupaciones al respecto, por eso estamos solicitando a la población a que permanezca muy atenta que esté monitoreando todo este proceso en el cual se juega la democracia de nuestro país”.

- ¿Qué es lo que teme el partido Semilla que suceda en este proceso? Copiado!

Confiamos en el proceso que ya el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo y que incluso ellos comunicaron resultados preliminares para establecer la confianza en la población. También confiamos en el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos, que están conformadas por ciudadanos y ciudadanas voluntarios, que quisieron servir a su país en esa fecha tan importante que fue el pasado 25 de junio.

“Pero, sabemos que de estos procesos legales que han iniciado, aproximadamente, nueve partidos, muchos de ellos no están ni cerca del resultado que obtuvo el Movimiento Semilla, tal vez podría llevar un uso excesivo de los recursos legales y esto podría entrampar, lo cual sería muy lamentable para la democracia del país, entrampar el proceso electoral”.

- ¿Hay partidos que tienen porcentajes que no dan para sacar al partido Movimiento Semilla de segunda ronda? Copiado!

La diferencia entre el segundo y el tercer lugar es aproximadamente 200 mil votos, el tercer lugar lo ocupa el señor Manuel Conde que es del partido oficial. Es una diferencia bastante importante y, entonces, también consideramos que, si se entrampa este proceso, esto llevaría a otros procedimientos que no le convienen al país y es la primera vez que una corte nos lleve a esta coyuntura.

- ¿También es la primera vez que un partido que no es de derecha podría llegar al poder, es alguna resistencia del pueblo guatemalteco? Copiado!

Sí, esta zona siempre ha sido dominada. Aquí van los intereses más allá de las ideologías, entonces, es querer permanecer tal y como está actualmente el Estado, pero también la juventud y las mujeres que respondieron ampliamente en este proceso electoral saben que no podemos seguir como estamos porque la corrupción ha robado educación, salud y pisoteado la dignidad de los guatemaltecos.

- En términos de libertad de prensa y, la actualidad de Guatemala con los medios de comunicación, ¿Cuál es la posición de Semilla? Copiado!

Respetaremos la libertad de prensa, defenderemos la libertad de prensa porque creemos en la democracia, igualdad y pluralidad, y sin libertad de prensa, entonces, estaríamos en frente al autoritarismo, retrocediendo 70 años atrás a lo que se vivió antes de 1944 en el país.

LEA MÁS: Tribunal Supremo Electoral de Guatemala asegura la eficacia y eficiencia de los resultados en los comicios

- ¿Luego del conteo, cuánto tiempo más se tardaría la Sala Constitucional para dar un veredicto y seguir la corriente normal de cara al balotaje en agosto? Copiado!

Tienen que cumplir los plazos, la Corte de Constitucionalidad dijo que para estas audiencias de revisión había un plazo de cinco días para realizarlas y luego tendríamos que esperar de acuerdo al informe que se emita de estas audiencias lo que dictamine la Corte Suprema de Justicia, que es donde la Corte trasladó, estos documentos que fueron interpuestos.

- ¿Pero su objetivo es que suceda pronto? Copiado!

Esperamos que sea pronto, porque todo este ínterin está retrasando el inicio de una campaña, no ha sido oficializado el resultado, nos tienen en stand by. Claro, esto también podría ser parte de estas vías mal intencionadas que podrían utilizar los grupos en el poder para beneficiar al otro partido político que también pasa a segunda vuelta, porque es la tercera vez que participa en el proceso electoral y tiene más conocimiento.

- ¿En qué cree que beneficia al partido opuesto? Copiado!

Le beneficia porque es más conocido. Ya llevan tres eventos electorales en los que han participado y de esa cuenta no han tenido un gran presupuesto, nada comparable con lo poco que Semilla ha participado durante los dos procesos electorales en los que ha tenido oportunidad. Y aclaro que, por primera vez hasta ahora, en el 2023 se dejó que Semilla tuviera un binomio, porque en el 2019 se impidió que fuera inscrito el que fue propuesto.

- ¿Por qué cree que el pueblo guatemalteco apoyó al Movimiento Semilla? Copiado!

Por el hartazgo a la corrupción, ese pisoteo a nuestra dignidad, yo misma di un paso al frente porque me sobrepasó la corrupción que se vive en todo esto hasta en la universidad pública, y uno dice, no puede ser, no podemos seguir así.

“Tenemos que participar, de alguna manera, los que queremos que la mayoría tenga mejores condiciones de vida y conste que aquí viene también el factor confiabilidad, que era transmitido frente a las propuestas y el gran trabajo que ha realizado la bancada Semilla, que a pesar de ser una minoría, actualmente, ha propuesto iniciativas de ley que van en beneficio de esos sectores olvidados abandonados por años y décadas.

Pero que, lamentablemente, esas mayorías entre las cuales está el partido que actualmente podría competir en primera vuelta con nosotros no han apoyado, ahora dicen que van a apoyar, pero han tenido la oportunidad de hacerlo y no han querido”.

- ¿Cuáles son algunos de los proyectos que han sacado para las minorías? Copiado!

La bancada Semilla, porque yo no he sido diputada, ha implementado la iniciativa para la atención integral del cáncer, porque la población está a una enfermedad de quedarse sin nada, ahí hay algunos que no tienen ese algo para cubrir sus enfermedades.

“Tenemos la Ley Angelina para proteger a las mujeres menores de edad de sus abusadores, mientras está el proceso legal que no tengan que estar en el mismo círculo o en la misma comunidad. También, las equiparaciones, el desarrollo económico de las mujeres, entre otras, iniciativas que Semilla vela por la competitividad para que los precios no sean tan altos y que otros puedan participar en el mercado y que la población no se sienta asfixiada porque el salario mínimo no alcanza, ni para la canasta básica”.

- ¿Cuál sería su mensaje al pueblo guatemalteco con lo que está sucediendo de parte también del Movimiento Semilla? Copiado!

Invito a toda la población, a las guatemaltecas y guatemaltecos a estar atentos, monitoreando todo este proceso electoral que es fundamental, que se han respetado los votos de quienes acudieron ese 25 de junio a emitirlo.

“Es importante la defensa de la poca democracia que quizás nos queda, pero no podemos soltar los brazos y quedarnos sin participar, es importante que esta luz de esperanza que despertó, principalmente, en la juventud y varios sectores de mujeres, siga avanzando porque queremos mejores condiciones de vida y no queremos que jóvenes, mujeres y hombres adultos sigan viendo a otro país en el norte como la opción para huir de este, que no les da oportunidades.

“Este es nuestro momento y si la esperanza empezó a crecer, tenemos que incentivar a que aumente, y defender la democracia”.