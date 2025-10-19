El Mundo

Papa León XIV canoniza a los primeros santos de Venezuela

Un médico y una monja se convirtieron en los dos primeros venezolanos en ser proclamados santos

Por AFP
Papa León XIV pronuncia su discurso semanal en el cual habla de la situación entre Israel y la Ciudad de Gaza.
El papa León XIV canonizó a los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







