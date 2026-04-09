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Países de fuerza de la ONU en Líbano condenan ‘ataques persistentes’ contra cascos azules

La Finul se encuentra atrapada en el fuego cruzado entre Israel y el Hezbolá proiraní: ya tres soldados han muerto.

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Por AFP
Efectivos de UNIFIL patrullando a lo largo de la Línea Azul en el sur del Líbano. Foto: UNIFIL
Efectivos de UNIFIL patrullando a lo largo de la Línea Azul en el sur del Líbano. Foto: UNIFIL (UNIFIL/UNIFIL)







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Conflicto en IránLíbanoIsraelHezbolá
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