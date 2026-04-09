Países de fuerza de la ONU en Líbano condenan ‘ataques persistentes’ contra cascos azules

Efectivos de UNIFIL patrullando a lo largo de la Línea Azul en el sur del Líbano. Foto: UNIFIL

Beirut, Líbano. Países con tropas en la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el Líbano (Finul) y otros Estados denunciaron este jueves en Naciones Unidas los “ataques persistentes” contra las fuerzas de paz y pidieron el cese de hostilidades.

La Finul, que cuenta con casi 8.200 efectivos de 47 países, se encuentra atrapada en el fuego cruzado entre Israel y el Hezbolá proiraní, que provocó la entrada de Líbano en la guerra entre Israel y Estados Unidos, por un lado, e Irán, por el otro.

“Condenamos (...) los ataques persistentes contra la Finul, incluidos los últimos ataques graves que cobraron la vida de tres cascos azules indonesios e hirieron a varios otros”, declaró el embajador de Indonesia, Umar Hadi, en nombre de más de 60 países, entre ellos decenas de participantes de la Finul (Francia, Indonesia, Reino Unido, China, Turquía, etc.) y otros como Rusia.

“También condenamos enérgicamente el comportamiento agresivo e inaceptable observado recientemente contra el personal y los mandos” de la fuerza, añadió sin más precisiones.

Los países firmantes instaron a “la ONU a continuar investigando todos los ataques contra las fuerzas de paz de manera rápida, transparente y exhaustiva”, afirmando que sus responsables “deben rendir cuentas”.

Tres cascos azules indonesios murieron a finales de marzo. Según una investigación preliminar de la ONU, un proyectil de tanque israelí causó la muerte de uno de ellos el 29 de marzo, y un artefacto explosivo improvisado, probablemente colocado por Hezbolá, mató a otros dos al día siguiente.

A pesar de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, Israel, tras sus ataques mortales contra Líbano del miércoles, declaró su determinación de continuar atacando a Hezbolá.