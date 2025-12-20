Países Bajos prohíbe la tenencia de gatos esfinge y ‘fold’ escocés desde 2026: esta será la multa

El Gobierno neerlandés amplía restricciones vigentes desde 2014 y limita la tenencia de gatos esfinge y fold escocés para evitar sufrimiento animal.

A partir del 1 de enero de 2026, los Países Bajos prohíben la tenencia de gatos esfinge y fold escocés. La medida incluye multas de 1.500 euros, para quienes incumplan la normativa, según informó el gobierno neerlandés.

La decisión amplía restricciones vigentes desde 2014, cuando las autoridades limitaron la cría de estas razas. Ahora, el alcance se extiende a la posesión en hogares, con el objetivo de proteger el bienestar animal.

El secretario de Estado Jean Rummenie explicó que el bienestar animal ocupa la máxima prioridad del gobierno. Las autoridades consideran inaceptable que los animales sufran por características físicas asociadas a estas razas.

La normativa busca evitar el sufrimiento de gatos sin pelo y de orejas plegadas. Estas razas presentan patologías vinculadas a alteraciones del cartílago, relacionadas con la osteocondrodisplasia.

De acuerdo con información oficial, la mutación genética provoca dolor, cojera y rigidez articular. En los casos más graves, la condición puede causar parálisis.

En el caso del fold escocés, su rasgo distintivo son las orejas dobladas hacia adelante. Esta característica surge por una mutación genética que afecta los cartílagos y genera problemas en el desarrollo óseo y articular.

Los gatos esfinge carecen de pelaje. Esta condición dificulta la regulación de la temperatura corporal y aumenta la propensión a infecciones por hongos. La ausencia de bigotes afecta su percepción del entorno y sus orejas requieren cuidados constantes.

Estas condiciones obligan a una atención veterinaria más frecuente, lo que incrementa los riesgos para la salud de los animales, según expertos en bienestar animal.

La prohibición no aplica para personas que ya poseen estos gatos. Los propietarios pueden conservarlos si los animales están identificados con chip y no fueron adquiridos después del 1 de enero de 2026.

El gobierno recordó que la cría de gatos sin pelo y de orejas plegadas ya estaba prohibida desde hace años en el país. Con esta ampliación, las autoridades buscan salvaguardar la vida y la calidad de estos felinos más allá de su apariencia.

