Países Bajos prohíbe la tenencia de gatos esfinge y ‘fold’ escocés desde 2026: esta será la multa

Una decisión oficial en Europa pone en el centro la salud felina y cambia las reglas para miles de hogares. Conozca qué razas quedan afectadas, las razones médicas y a quiénes sí aplica la medida

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El Gobierno neerlandés amplía restricciones vigentes desde 2014 y limita la tenencia de gatos esfinge y fold escocés para evitar sufrimiento animal.
