‘Paco’ Palencia considera que México debe buscar un técnico que se identifique con la esencia del pueblo

Francisco ‘Paco’ Palencia llegó a Costa Rica el jueves anterior para asumir las riendas del Sporting y, en conversación con La Nación, desmenuzó el por qué México cedió terreno ante Estados Unidos y Canadá en la Concacaf.

El exdelantero mexicano considera que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene una constancia en su organización y esa inestabilidad se refleja en los resultados del Tri. Además, cree que la selección debe tener un técnico en la que el aficionado y las bases del fútbol mexicano se identifiquen.

México se dejó el tercer lugar de la Nation League al derrotar a Panamá este domingo. Y, en el torneo Sub-23 que se jugó en Francia, perdió la final goleado ante Panamá.

El técnico argentino, Diego Cocca, fue cesado como técnico de la selección mayor y su cargo lo tomó de manera interina, Jaime Lozano.

¿Cómo ve el papel del hasta hoy técnico del Tri?

No tengo nada con el entrenador actual, pero ya lo he dicho: no me siento identificado. No solo lo digo yo, lo dice mucha gente.

¿El hecho de que México ya está clasificado al mundial del 2026 puede pesar en el rendimiento de cara al 2030? Me refiero en que el sentido de competitividad puede caer.

Es un tema de organización de la Federación que te busque partidos que se puedan jugar en los Estados Unidos, porque naturalmente el dinero importa la verdad, porque ahí se van a sacar muchos gastos que te va a tener la Federación, pero también debes buscar rivales que sean adecuados como para buscar tener un nivel de competición interesante y sobre todo también que a la hora de elegir al entrenador elijas a alguien con que la gente se sienta identificada, al igual que los jugadores.

No creo que organizar partidos de alto nivel esté peleado con el tema económico. Jugar en Estados Unidos es un lugar en el que México, económicamente, gana más dinero, pero lo que sí puedo decir es que los partidos que luego nosotros jugamos no tienen ese nivel de exigencia.

Estados Unidos se impone en el área con ganar la Nation League. Le ganó a México, una vez más en los últimos dos años donde el Tri no le compite. ¿Cómo ve el momento que pasa la selección mexicana?

No me extraña realmente que hayan ganado. Estados Unidos está haciendo las cosas bien tanto en su liga como en su selección y nosotros, tanto en nuestra liga como nuestra selección, no lo estamos haciendo bien. Entonces creo que la selección es un reflejo realmente de lo que está pasando dentro de la liga, y discrepo de la gente que dice que es debido a la economía del país, y no es cierto, porque también la Liga y las federaciones, y los cuerpos técnicos como Argentina, que realmente están bien económicamente bien, es campeona del mundo.

Es un tema más organizacional de las federaciones. Y si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, se refleja evidentementea la hora de que juega tu selección.

Entonces, a mí no me extraña que estos resultados se hayan dado porque llevamos bastante tiempo así y ha habido muchos cambios en la Federación. Se han dado muchos cambios en la federación, siento que no hay planificación. Entra un presidente, sale otro. Los dueños cambian repentinamente de decisión y eso repercute en el seno de la federación. Siento que no hay una buena planeación dentro de la selección. Esto nos pasó ahora y probablemente siga pasando si no hay una planeación correcta.

– ¿Por qué está México en esta circunstancia?

La verdad que no llego tan a fondo quisiera saberlo y te daría una explicación, no llego a fondo a saber eso.Pero lo que sí sé es que la segunda liga que es la de Expansión porque le cambian cada rato, porque ahora ya no es de ascenso, pues ya no hay ascenso ni descenso, creo que todo tiene que ver con la organización, hay unos equipos que trabajan muy bien, no te voy a decir que todos, hay cinco, seis, siete que trabajan muy bien, los otros más o menos y hay otros que realmente no.

Entonces creo que también la formación de los jugadores en México no está siendo la adecuada. Te digo nuevamente, seis o siete sacan buenos jugadores.

Pachuca saca jugadores y vende y lo está haciendo muy bien. Tigres también, no vende al extranjero tantos, pero dentro del mismo fútbol mexicano saca jugadores y los mueve y hay muchos que han salido de ahí. En América últimamente han sacado muchos jugadores y los y los ha vendido a Europa, entonces sí creo que hay algunos equipos que trabajan muy muy bien, pero hay otros que realmente no.

La formación de los jugadores dentro de México, yo que he estado en equipos, tiene disparidades. Lobos no tenía ligas menores, en Mazatlán mucho que desear y, en Pumas, tampoco se estaba trabajando del todo bien.

Entonces son tres equipos en los que he estado, y puedes tú debutar a un jugador, pero luego ya no tienes que continuar porque no está bien preparado. Entonces creo que es una de las partes que te puedo decir, porque yo la he vivido, que el fútbol mexicano no está creciendo.

Y luego ya vendrán algunos temas más de directivos, del organismo y de organización para los torneos, pero bueno, yo creo que te puedo dar un punto de vista.