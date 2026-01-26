El Mundo

ONU celebra repatriación del último rehén israelí y pide aplicar alto el fuego en Gaza

La ONU destacó la devolución de los restos del último rehén israelí en Gaza y llamó a cumplir plenamente el acuerdo de alto el fuego tras más de dos años de guerra.

Por AFP
La medida se anuncia en un contexto de tensiones persistentes y cuestionamientos sobre el trabajo humanitario en la Franja de Gaza.
Los restos de Ran Gvili fueron devueltos a Israel el lunes. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







