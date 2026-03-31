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ONU alerta de nuevo ‘territorio ocupado’ en Líbano: ‘Se está gestando un ciclo de desplazamientos forzados’

En Líbano, más de 1,1 millones de personas han sido desplazadas en las últimas cuatro semanas, incluyendo 370.000 niños.

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Por AFP
Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque israelí que alcanzó un edificio adyacente a la autopista que conduce al aeropuerto internacional de Beirut el 31 de marzo de 2026.
Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque israelí que alcanzó un edificio adyacente a la autopista que conduce al aeropuerto internacional de Beirut el 31 de marzo de 2026. (FADEL ITANI/AFP)







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