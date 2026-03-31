ONU alerta de nuevo ‘territorio ocupado’ en Líbano: ‘Se está gestando un ciclo de desplazamientos forzados’

Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque israelí que alcanzó un edificio adyacente a la autopista que conduce al aeropuerto internacional de Beirut el 31 de marzo de 2026.

Naciones Unidas, Estados Unidos. El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, manifestó su preocupación por la posible creación de un nuevo “territorio ocupado” en Oriente Medio, esta vez en Líbano, después de que un ministro israelí defendiera la ocupación del sur del país tras la guerra.

“Dada la magnitud del desplazamiento forzado que estamos presenciando, ¿cómo debemos, como comunidad internacional, prepararnos para la incorporación de otro territorio a la lista de territorios ocupados?”, preguntó durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad este martes.

“Considerando la trayectoria descrita por algunos ministros israelíes y lo que hemos observado claramente en Gaza, ¿cómo van a proteger a la población civil?”, insistió ante sus interlocutores.

Estas declaraciones se producen después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmara el lunes que, tras el conflicto en curso entre Hezbolá y el ejército israelí, su país establecería una zona de seguridad “en Líbano” y mantendría el “control de seguridad de toda la zona hasta el río Litani”, que fluye unos 30 kilómetros al norte de la línea de demarcación entre Israel y Líbano.

A principios de marzo, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, amenazó con devastar los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá, al mismo nivel que ha infligido a Gaza desde octubre de 2023.

En una intervención por videoconferencia desde Beirut, Fletcher describió una “ansiedad y tensión a un nivel que no había visto en años”, y mencionó el sonido de los ataques aéreos en los suburbios de la capital libanesa y el zumbido constante de los drones.

“En Líbano, más de 1,1 millones de personas han sido desplazadas en las últimas cuatro semanas, incluyendo 370.000 niños. Y más de 200.000 personas han cruzado a Siria en un mes”, lamentó.

“Se está gestando un ciclo de desplazamientos forzados, lo que incrementa las amenazas, especialmente para las mujeres y las niñas en lugares ajenos y sobrepoblados”, añadió.

Líbano se vio arrastrado a la guerra a raíz de un ataque perpetrado el 2 de marzo por el movimiento islamista Hezbolá contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, asesinado el primer día del conflicto de Oriente Medio.