ONG denuncia criminalización de líderes sociales y periodistas por el sistema judicial en Guatemala

ONG Cristosal alerta sobre el uso del sistema judicial en Guatemala para perseguir y silenciar a activistas, periodistas y exfiscales anticorrupción.

Por AFP
Bernardo Arévalo acordó con Estados Unidos aumentar en un 40% los vuelos con deportados y crear mesas de trabajo binacionales para definir los detalles del proceso.
Cristosal identificó que el “acoso” proviene de cuentas anónimas en la red social X. (JOHAN ORDONEZ/AFP)







