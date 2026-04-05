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Nuevos problemas en el inodoro de la nave Orion durante la misión Artemis II

La misión Artemis II enfrentó un nuevo problema en el sistema sanitario de la nave Orion. La tripulación mantiene el rumbo hacia la Luna sin alterar el plan de vuelo.

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Por Europa Press
Las imágenes fueron difundidas por la NASA en su sitio oficial.
Las imágenes fueron difundidas por la NASA en su sitio oficial. (NASA/NASA)







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Europa Press

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