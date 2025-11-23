El Mundo

Nigeria: 50 estudiantes escapan tras secuestro masivo en escuela católica; aún hay cientos retenidos

Cincuenta alumnos escaparon tras un secuestro masivo en Nigeria. El papa León XIV envía mensaje a los sospechosos.

Por AFP
Escuela católica St. Mary’s, donde autoridades confirmaron el secuestro de estudiantes y docentes.
Escuela católica St. Mary’s, donde autoridades confirmaron el secuestro de estudiantes y docentes. (IFEANYI IMMANUEL BAKWENYE/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

