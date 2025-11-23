Nigeria: 50 estudiantes escapan tras secuestro masivo en escuela católica; aún hay cientos retenidos

Lagos, Nigeria. Cincuenta de los más de 300 alumnos secuestrados el viernes en una escuela católica de Nigeria lograron escapar de sus captores, anunció una organización cristiana.

“Hemos recibido una buena noticia: 50 alumnos escaparon y se han reencontrado con sus padres”, declaró la Asociación Cristiana de Nigeria en un comunicado, precisando que la evasión tuvo lugar entre el viernes y el sábado.

Según la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), hombres armados raptaron el viernes a un total de 315 estudiantes y profesores en una escuela católica del oeste de Nigeria, St. Mary’s, tras haber realizado un secuestro similar a principios de semana en un liceo del estado de Kebbi, en el noroeste, donde raptaron a 25 chicas.

El número de chicos y chicas secuestrados en Saint Mary, de entre 8 y 18 años, representa cerca de la mitad de los 629 alumnos que tiene el establecimiento.

El gobierno nigeriano no ha hecho ninguna declaración sobre el número de estudiantes y profesores secuestrados.

“Aunque el regreso de esos 50 niños que lograron escapar nos aporte cierto alivio, les insto a continuar rezando para que se salven y vuelvan sanas y salvas las otras víctimas”, declaró el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la CAN en el estado nigeriano de Níger y propietario de la escuela, en un comunicado.

Nigeria sigue marcada por el secuestro en 2014 de casi 300 niñas, de las cuales algunas continúan desaparecidas. (IFEANYI IMMANUEL BAKWENYE/AFP)

El papa pide la liberación de los secuestrados

El papa León XIV pidió la liberación de las 315 personas secuestradas, siendo uno de los mayores secuestros ocurridos en ese país.

“He sabido con inmensa tristeza la noticia de los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria”, dijo.

“Hago un llamamiento de corazón para la liberación inmediata de los rehenes”, dijo el papa, expresando su “profunda tristeza, especialmente por los muchos hombres y mujeres jóvenes secuestrados y por sus angustiadas familias”.

“Recemos por estos hermanos y hermanas nuestros y para que las iglesias y escuelas sigan siendo siempre y en todas partes lugares de seguridad y esperanza”, dijo al final de la tradicional oración del Ángelus.

Nigeria sigue marcada por el secuestro en 2014 de casi 300 niñas por los yihadistas de Boko Haram en Chibok, en el noreste del estado de Borno. Algunas de esas niñas siguen desaparecidas.