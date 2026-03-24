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Nicolás Maduro comparecerá en un tribunal de Nueva York: Abogado pedirá que se desestimen los cargos de narcotráfico

Durante su estadía en prisión, algunos de sus compañeros detenidos lo llaman “presidente” en los pasillos

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Por AFP
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero por las autoridades estadounidenses (La Nación/La Nación)







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Nicolás MaduroNueva York
AFP

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