Nicaragua exporta millones de dólares en oro a Estados Unidos a pesar de sanciones

Nicaragua continúa exportando oro a Estados Unidos a pesar de las sanciones impuestas en junio de 2022 por el Gobierno de los Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). Estas sanciones fueron una respuesta a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por empresas mineras, especialmente la canadiense Calibre Mining Corp., quien tiene concesiones del régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo, amenazando territorios indígenas en la costa caribeña nicaragüense.

La situación es denunciada por Anuradha Mittal, directora ejecutiva del Oakland Institute, quien señala el impacto devastador de la expansión minera en las comunidades indígenas y afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Estas comunidades enfrentan violencia constante, masacres, secuestros y la colonización de sus tierras como consecuencia de la actividad minera.

A pesar de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aún no aplica medidas contra las empresas involucradas, entre las que se encuentran Calibre Mining Corp., Mako Mining Corp, Zhong Fu Development, Grupo Mineros, Condor Gold y Royal Road Minerals. Sorprendentemente, también están involucrados grupos de inversión estadounidenses como BlackRock Inc., Van Eck Associates Corp. e Invesco Ltd.

Esta falta de aplicación de sanciones genera críticas, especialmente en lo que respecta al gobierno de Joe Biden.

Mittal expresa su preocupación, señalando que la inacción del gobierno estadounidense está sosteniendo a empresas nacionales e internacionales, respaldadas por inversores estadounidenses, que se benefician del sector aurífero nicaragüense.

Esto, además de perpetuar la violencia contra las comunidades indígenas, cuestiona la credibilidad del compromiso del presidente Biden para defender los derechos humanos.

Nicaragua mantiene un flujo constante de exportaciones de oro hacia Estados Unidos, representando el 79% de sus exportaciones auríferas. Aunque otros destinos incluyen Austria, Emiratos Árabes Unidos y Suiza, el principal receptor sigue siendo Estados Unidos. Durante el año 2021, el oro nicaragüense generó $87.42 millones en exportaciones a estos tres países. Sorprendentemente, durante enero y octubre de 2023, Nicaragua superó su propio récord de exportaciones de oro, alcanzando los $952 millones, frente a los $927.4 millones de todo el año 2022.

La economía nicaragüense parece depender cada vez más del oro como principal producto de exportación, superando a otros sectores como el azúcar, carne de bovino, maní y frijoles rojos. Este panorama económico plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno nicaragüense y la responsabilidad de la comunidad internacional en la protección de los derechos humanos frente a intereses económicos.