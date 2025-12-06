El Mundo

Naufragio en Grecia: 17 migrantes mueren cerca de isla Creta

Naufragio mortal en Creta. Autoridades griegas confirman 17 migrantes muertos tras el hundimiento de una embarcación frente a la isla. ¿Qué causó la tragedia?

Por AFP
Bomberos y miembros de la guardia costera helénica transportan bolsas con cuerpos desde una embarcación de la guardia costera después de que un buque de migrantes se hundiera frente a la costa, en el puerto de Ierapetra, en la isla de Creta, este sábado.
Bomberos y miembros de la guardia costera helénica atendieron la emergencia, después de que un buque de migrantes se hundiera frente a la costa, en el puerto de Ierapetra, en la isla de Creta, este sábado. Foto: (COSTAS METAXAKIS/AFP)







