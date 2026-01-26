El Mundo

Naufragio de ferry en Filipinas deja 15 muertos y 28 desaparecidos

Transbordador con más de 350 personas a bordo se hundió en el sur de Filipinas. La guardia costera confirmó más de 300 personas rescatadas

Por AFP
Esta foto de la Guardia Costera Filipina (PCG), tomada y recibida este 26 de enero, se muestra a la tripulación de la guardia costera atendiendo a los supervivientes del naufragio del ferry M/V Trisha Kerstin 3 en aguas cercanas a la provincia de Basilan en Filipinas.
Esta foto de la Guardia Costera Filipina (PCG), tomada y recibida este 26 de enero, se muestra a la tripulación de la guardia costera atendiendo a los supervivientes del naufragio del ferry M/V Trisha Kerstin 3 en aguas cercanas a la provincia de Basilan en Filipinas. (HANDOUT/AFP)







