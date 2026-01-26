Naufragio de ferry en Filipinas deja 15 muertos y 28 desaparecidos

Esta foto de la Guardia Costera Filipina (PCG), tomada y recibida este 26 de enero, se muestra a la tripulación de la guardia costera atendiendo a los supervivientes del naufragio del ferry M/V Trisha Kerstin 3 en aguas cercanas a la provincia de Basilan en Filipinas.

Manila, Filipinas. Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió el lunes en el sur de Filipinas, dejando al menos 15 fallecidos y 28 desaparecidos, según informó la guardia costera.

La embarcación, identificada como M/V Trisha Kerstin 3, emitió una señal de alerta a las 1:50 a. m. (hora local de lunes), aproximadamente cuatro horas después de haber zarpado del puerto de Ciudad Zamboanga, en el sur de la isla de Mindanao, indicó la autoridad marítima en un comunicado.

De acuerdo con el comandante de los guardacostas en el sur de Mindanao, Romel Dua, hasta el momento se ha logrado rescatar a 316 personas.

“La marina y la fuerza aérea también enviaron equipos”, agregó el oficial.

El naufragio ocurrió a unos cinco kilómetros al este de la isla de Baluk-Baluk, en la provincia de Basilán, cuando el transbordador navegaba con destino a la isla de Joló, precisaron los equipos de emergencia.

La rescatista Ronalyn Perez, en Basilán, explicó que los socorristas enfrentan dificultades para atender el flujo de sobrevivientes que han ido llegando tras el accidente.

“El desafío realmente es la cantidad de pacientes que están llegando. Tenemos poco personal de momento”, señaló.

Según Perez, al menos 18 personas debieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la guardia costera indicó que todavía no se puede confirmar la causa del hundimiento.

“No podemos decir por ahora la causa del naufragio, pero nos instruyeron a realizar una investigación marítima para determinar la causa”, afirmó Dua.

Las autoridades también aseguraron que el ferry no iba sobrecargado, según la información preliminar.

En redes sociales circularon videos grabados por sobrevivientes, donde se escuchan gritos de auxilio en medio de la oscuridad, mientras esperaban ser rescatados.

Filipinas, un archipiélago de 116 millones de habitantes, registra con frecuencia accidentes marítimos debido a la alta dependencia del transporte en transbordador entre islas.

En 2023, más de 30 personas murieron tras un incendio que consumió un ferry en el sur del país.