El Mundo

Militar israelí afirma que varios altos cargos iraníes fueron “eliminados” tras ataque

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo que el líder supremo Alí Jamenei y todos los altos cargos están vivos

EscucharEscuchar
Por AFP
Una imagen tomada de la televisión estatal iraní y emitida el 28 de febrero de 2026 muestra lo que, según esa fuente, es el lugar de mortales ataques de Estados Unidos y Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab.
Una imagen tomada de la televisión estatal iraní y emitida el 28 de febrero de 2026 muestra lo que, según esa fuente, es el lugar de mortales ataques de Estados Unidos y Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab. Según un oficial militar israelí, tras el ataque a Irán, varios altos cargos iraníes habrían sido asesinados. (ALEX MITA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conclicto en Irán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.