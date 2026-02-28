Militar israelí afirma que varios altos cargos iraníes fueron “eliminados” tras ataque

Jerusalén, Israel. Un oficial militar israelí afirmó que varios altos cargos iraníes han sido “eliminados” el sábado en ataques selectivos en la república islámica.
“Tres lugares donde se celebraban reuniones del régimen terrorista iraní fueron atacados simultáneamente y varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el gobierno del régimen han sido eliminados”, afirmó el oficial militar israelí en un comunicado.
Sus palabras contrastan con las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, quien afirmó este 28 de febrero a la cadena estadounidense NBC que, además del líder supremo Alí Jamenei, todos los altos cargos están vivos.