Militar israelí afirma que varios altos cargos iraníes fueron “eliminados” tras ataque

Una imagen tomada de la televisión estatal iraní y emitida el 28 de febrero de 2026 muestra lo que, según esa fuente, es el lugar de mortales ataques de Estados Unidos y Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab. Según un oficial militar israelí, tras el ataque a Irán, varios altos cargos iraníes habrían sido asesinados.

Jerusalén, Israel. Un oficial militar israelí afirmó que varios altos cargos iraníes han sido “eliminados” el sábado en ataques selectivos en la república islámica.

“Tres lugares donde se celebraban reuniones del régimen terrorista iraní fueron atacados simultáneamente y varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el gobierno del régimen han sido eliminados”, afirmó el oficial militar israelí en un comunicado.

Sus palabras contrastan con las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, quien afirmó este 28 de febrero a la cadena estadounidense NBC que, además del líder supremo Alí Jamenei, todos los altos cargos están vivos.