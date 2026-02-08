Milei viajará a Washington para reunión de la Junta de Paz de Trump

El presidente Javier Milei participará el 19 de febrero en la reunión inaugural de la ‘Junta de Paz’ en Washington, invitado por Donald Trump.

Buenos Aires, Argentina. El presidente argentino, Javier Milei, participará el 19 de febrero en Washington de la reunión inaugural de la “Junta de Paz” que impulsa su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Milei “ha sido convocado a participar de la reunión inaugural del ‘Board of Peace’ el 19 de febrero en la ciudad de Washington”, dijo el ministro coordinador.

La iniciativa de Trump fue presentada para contribuir a la pacificación en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino, aunque también busca abordar otros conflictos.

Según el plan del presidente estadounidense un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de la “Junta de Paz”, presidida por el propio Trump.

Debido a esta convocatoria “y en virtud de la cercanía de fechas”, Milei resolvió cancelar el viaje que tenía pautado para el lunes a Estados Unidos para asistir a un gala de una organización en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, explicó Adorni a través de sus redes sociales.

En su representación viajará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “El presidente hará su intervención de manera virtual”, señaló Adorni.

Milei tenía pautado el martes brindar un discurso en un evento del Consejo de las Américas.

El presitente argentino volverá a Estados Unidos el 8 de marzo para participar de la feria de inversiones ‘Argentina Week’, según la agenda de gobierno.