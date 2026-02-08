El Mundo

Milei viajará a Washington para reunión de la Junta de Paz de Trump

El presidente Javier Milei participará el 19 de febrero en la reunión inaugural de la ‘Junta de Paz’ en Washington, invitado por Donald Trump

Por AFP
El presidente argentino, Javier Milei, durante un discurso en el Congreso Nacional en Asunción el 17 de setiembre anterior. Fotografía:
El presidente Javier Milei participará el 19 de febrero en la reunión inaugural de la ‘Junta de Paz’ en Washington, invitado por Donald Trump. (DANIEL DUARTE/AFP)







