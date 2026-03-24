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Migrante deportado de Estados Unidos a El Salvador exige indemnización de $1,3 millones

Hombre fue retenido en Cecot, el centro penitenciario salvadoreño de máxima seguridad, hasta su liberación en julio de 2025.

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Por AFP

Washington, Estados Unidos. Un venezolano expulsado hace un año por Estados Unidos a El Salvador en virtud de una ley de excepción de 1798 reclama $1,3 millones en daños y perjuicios, en una demanda presentada el martes.








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