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México subastará terreno donde murió capo ‘El Mencho’

El gobierno de México subastará un lote de terreno en el exclusivo Tapalpa Country Club de Jalisco, sitio donde Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, fue abatido en febrero

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Por AFP
El gobierno de México fijó en $750.000 el precio base del lote en Jalisco ubicado en la misma zona exclusiva donde el ejército abatió al líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".







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