Los automóviles están obligados a pasar dos veces por año la revisión de sus motores y, según la cantidad de contaminantes que emiten, se les dan tres tipos de puntuación: 0, que les permite circular todos los días; 1, que no circulan un día por semana, pero sí lo hacen en caso de "doble hoy no circula"; 2, que no circulan un día por semana ni tampoco si hay "doble hoy no circula".