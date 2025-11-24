El Mundo

México advierte a Perú que irrumpir en su embajada para capturar a Betssy Chávez violaría el derecho internacional

Claudia Sheinbaum, alertó que una incursión de fuerzas peruanas en la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez violaría normas internacionales.

Por AFP
Betssy Chávez renunció como primera ministra tras golpe de Estado de Pedro Castillo
Chávez es acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. (Foto:Presidencia Perú/La Nación)







