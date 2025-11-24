México advierte a Perú que irrumpir en su embajada para capturar a Betssy Chávez violaría el derecho internacional

Chávez es acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

México, México. Si fuerzas de seguridad peruanas irrumpen en la embajada mexicana en Lima para capturar a la ex primera ministra, Betssy Chávez estaría violando leyes internacionales, advirtió este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El gobierno mexicano respondió así al mandatario peruano José Jerí, quien en una entrevista publicada el pasado domingo se dijo abierto a “todo tipo de posibilidades” para capturar a la exfuncionaria.

“Violaría todas las leyes internacionales. (...). Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”, dijo Sheinbaum interrogada sobre la crisis con Lima, que el 3 de noviembre anunció la ruptura de relaciones con México tras considerar que el asilo a la ex primera ministra es un acto de injerencia en sus asuntos internos.

“El derecho de asilo de esta mujer (Chávez) es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Y la vulneración sería muy grave”, añadió la mandataria al lanzar un llamado a privilegiar el diálogo.

El Poder Judicial peruano emitió el viernes una orden de captura internacional contra Chávez, acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

A diferencia de Jerí, el primer ministro Ernesto Álvarez ha señalado que Perú “es respetuoso del derecho internacional” y de la inmunidad diplomática, mientras que la cancillería mexicana aseguró el viernes que recibió garantías de la inviolabilidad de su sede en Lima.

En abril de 2024, México rompió relaciones con Ecuador luego de que fuerzas policiales y militares irrumpieron en su embajada en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas, que había recibido refugio.