"La historia ya me juzgó como un buen presidente, si no la gente me hubiera dado la espalda en 1995", subrayó en alusión a que en ese año fue reelegido para cuatro años de un segundo mandato consecutivo con más del 50 por ciento de los votos. Agregó que como "no fue posible" optar a una segunda reelección consecutiva, debera esperar hasta el año 2003 para ver si regresa a la jefatura del Estado.