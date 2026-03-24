El Mundo

Marco Rubio testifica en juicio de amigo acusado de hacer lobby para Venezuela

Jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, compareció este martes como testigo en el juicio de un viejo amigo.

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Por AFP
Marco Rubio intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseguró que Washington quiere fortalecer la alianza con Europa y pidió una relación “revitalizada” entre ambos lados del Atlántico.
El Secretario de Estado Marco Rubio. (ALEX BRANDON/AFP)







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