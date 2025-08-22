El Mundo

Maduro convoca a todas las ‘fuerzas milicianas’ de Venezuela este fin de semana ante despliegue militar de Estados Unidos

El dirigente chavista, que incorporó la milicia a organizaciones policiales, hizo el llamado en medio de operativos de Washington en el mar Caribe

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
EE. UU. duplicó la presión sobre Venezuela con el despliegue de navíos militares en el Caribe. Fotografía:
EE. UU. duplicó la presión sobre Venezuela con el despliegue de navíos militares en el Caribe. Fotografía: (El Tiempo/G/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpNicolás MaduroEstados UnidosVenezuela
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.