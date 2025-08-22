Maduro convoca a todas las ‘fuerzas milicianas’ de Venezuela este fin de semana ante despliegue militar de Estados Unidos

EE. UU. duplicó la presión sobre Venezuela con el despliegue de navíos militares en el Caribe. Fotografía:

El dirigente del régimen chavista, Nicolás Maduro, convocó a una jornada de alistamiento de las “fuerzas milicianas” en Venezuela durante el fin de semana, en respuesta al patrullaje de buques que planteó Estados Unidos en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

“He convocado para el próximo sábado y el próximo domingo, en las sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y en las sedes de las bases populares de defensa integral (...) a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas, de toda la Milicia Nacional Bolivariana”, dijo en un acto televisado en compañía de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Maduro hizo un llamado a todos los milicianos, reservistas y a los ciudadanos que quieran alistarse y ponerse en fila, como parte, dijo, del “Plan Nacional de Soberanía y Paz”.

“Como comandante en jefe he considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, todas las milicianas del país, de todos los reservistas y de todo ciudadano que quiera dar un paso al frente para decirle al imperialismo, basta de tus amenazas, Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz, y si Venezuela quiere paz, habrá paz”, añadió.

El líder chavista dijo que la orden de “defender la patria” está dada.

El lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cerca de Venezuela.

De acuerdo con múltiples informes de prensa, Estados Unidos comenzó a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Tras este anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela y segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades también están desplegadas en las aguas del país suramericano.

El pasado 13 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó la confiscación de 700 millones de dólares en bienes que vinculó con Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

Este jueves, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a Estados Unidos y Venezuela a “resolver sus diferencias por medios pacíficos”.

Venezuela ha recibido el apoyo de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), además de aliados como China e Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) en Grand Rapids, Michigan, el 5 de noviembre de 2024, y al presidente venezolano Nicolás Maduro (der.) en Caracas, el 31 de julio de 2024. Fotografía: (KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA/AFP)

Maduro toma más medidas en medio de la presión de Estados Unidos

Maduro incorporó este jueves la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) a los denominados Cuadrantes de Paz -organizaciones territoriales conformadas por cuerpos policiales y representantes de comunidades-, con el fin de “defender la patria”, tras las que señaló como “amenazas” de Estados Unidos.

En la sede de la Comandancia General de la MNB, en Caracas, Maduro encabezó el acto de integración de la Milicia a los Cuadrantes de Paz y de despliegue de sus integrantes en un total de 5.336 comunidades, con el objetivo de “garantizar la defensa integral de la nación” frente a las “amenazas permanentes por parte de los Estados Unidos”, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió la actividad.

Maduro afirmó que se vive una “coyuntura de amenazas y de agresión” por parte de un “imperio”, como suele llamar a EE.UU., que “ha enloquecido”, pese a lo que aseguró que Venezuela seguirá “en paz y estabilidad”.

En ese sentido, señaló que el “pueblo miliciano (está) defendiendo su derecho a la paz, a la integridad territorial, a la vida, a la independencia y a la soberanía”, y destacó la “capacidad de reacción inmediata” que, dijo, tiene la MNB para enfrentar “cualquier coyuntura”.

Según Prensa Presidencial, la Milicia participará en “labores de patrullaje, vigilancia y otras acciones” junto con “los diferentes cuerpos de seguridad del Estado”.

Asimismo, explicó que la incorporación de la Milicia a los Cuadrantes de Paz tiene “la firme intención de afianzar las estrategias de seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades del país”.