Los icónicos funiculares amarillos de Lisboa, entre el encanto turístico y el luto

El ayuntamiento decidió suspender el funcionamiento de los otros tres funiculares de la capital portuguesa para verificar las condiciones de seguridad.

Por AFP
Pedestrians walk past the Lavra funiculars closed to passengers after the accident of the Gloria funicular that killed 15 in Lisbon, on September 4, 2025.
El funicular de la Lavra están fuera e servicio después del accidente que cobró la vida de 17 personas en Lisboa, Portugal. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







