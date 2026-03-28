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Localizan veleros con ayuda humanitaria para Cuba tras días de incertidumbre

Marina de México halló embarcaciones a 80 millas de La Habana tras perder contacto por radio; cargamento busca mitigar crisis energética agravada por el embargo petrolero de Estados Unidos

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Por AFP
Activistas del Convoy Nuestra América y funcionarios cubanos descargan ayuda humanitaria del buque Maguro —rebautizado simbólicamente como "Granma 2.0" en homenaje al yate utilizado por la guerrilla de Fidel Castro para lanzar su revolución en 1956— en el puerto de La Habana el 24 de marzo. Dos veleros que desaparecieron mientras transportaban ayuda humanitaria de México a Cuba fueron localizados por la Armada mexicana y su tripulación se encuentra a salvo.
Activistas del Convoy Nuestra América y funcionarios cubanos descargan ayuda humanitaria del buque Maguro —rebautizado simbólicamente como "Granma 2.0" en homenaje al yate utilizado por la guerrilla de Fidel Castro para lanzar su revolución en 1956— en el puerto de La Habana el 24 de marzo. Dos veleros que desaparecieron mientras transportaban ayuda humanitaria de México a Cuba fueron localizados por la Armada mexicana y su tripulación se encuentra a salvo. (JORGE LUIS BANOS/AFP)







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