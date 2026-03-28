Localizan veleros con ayuda humanitaria para Cuba tras días de incertidumbre

Activistas del Convoy Nuestra América y funcionarios cubanos descargan ayuda humanitaria del buque Maguro —rebautizado simbólicamente como "Granma 2.0" en homenaje al yate utilizado por la guerrilla de Fidel Castro para lanzar su revolución en 1956— en el puerto de La Habana el 24 de marzo. Dos veleros que desaparecieron mientras transportaban ayuda humanitaria de México a Cuba fueron localizados por la Armada mexicana y su tripulación se encuentra a salvo.

La Habana, Cuba. Los dos veleros con ayuda humanitaria que desaparecieron en su ruta hacia Cuba fueron localizados este sábado. Sus tripulantes se encuentran “a salvo”, según informaron la Marina mexicana y los organizadores del convoy “Nuestra América”.

La Armada de México, que mantenía un operativo de búsqueda desde el jueves, confirmó que una de sus aeronaves avistó las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana. Un buque oficial iba a la zona para brindar apoyo, mientras se mantiene comunicación por radio con los navegantes.

Los barcos, identificados como Friend Ship y Tiger Moth, zarparon hace una semana desde Isla Mujeres, en el sureste mexicano. Ambos forman parte de una flotilla internacional que transporta 50 toneladas de suministros médicos, alimentos y paneles solares para paliar la crisis económica en la isla.

La localización pone fin a horas de incertidumbre marcadas por reportes contradictorios.

El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se había perdido el contacto tras un avistamiento inicial. Casi en paralelo, la Guardia Costera de Estados Unidos afirmó erróneamente que las naves ya habían transitado con seguridad hacia Cuba, para luego aclarar que no participaban en la búsqueda.

Ni las autoridades mexicanas ni los organizadores explicaron el motivo de la pérdida de comunicación ni la fecha exacta en la que se prevé el arribo al puerto de La Habana.

El impacto del bloqueo

La misión humanitaria busca aliviar el desabastecimiento agravado desde enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero de facto contra la isla. Esta medida cortó el suministro desde Venezuela y recrudeció la crisis energética cubana.

“Estamos aliviados de confirmar que las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto”, explicó un portavoz del convoy, quien agradeció la coordinación entre México y Cuba.

Pese a los retrasos, la ayuda sigue fluyendo por otras vías. El viernes llegó a la capital cubana el buque Huasteco, de la Armada de México, con 111 toneladas de alimentos.

Este es el cuarto cargamento enviado por el gobierno de Sheinbaum desde mediados de febrero, sumando más de 3.000 toneladas de insumos básicos entregados a la administración de Miguel Díaz-Canel.