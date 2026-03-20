El Mundo

La princesa de Noruega finalmente se confiesa sobre su relación con Jeffrey Epstein

Por primera vez, Mette-Marit habla sobre las especulaciones que circulaban sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

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Por AFP
Mette-Marit y Haakon, príncipes de Noruega.
Mette-Marit y Haakon, príncipes de Noruega. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)







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