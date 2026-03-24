El Mundo

La NASA dice que se concentrará en ‘construir una base lunar’

El cambio ocurre tras el anuncio reciente de la NASA de que reestructuraría su programa Artemis.

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Por AFP

Washington, Estados Unidos. El director de la NASA dijo el martes que la agencia espacial estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocido como “Gateway”, y que se centrará en su lugar en “construir una base lunar”.








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