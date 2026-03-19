Kast elimina protección a rana en peligro, creación de parques nacionales y 40 regulaciones ambientales más

José Antonio Kast recibido con honores por guardia militar al inicio de su gobierno.

Santiago, Chile. El nuevo gobierno de Chile de José Antonio Kast frenó 43 decretos de protección ambiental firmados por su antecesor, el mandatario izquierdista Gabriel Boric, y que estaban a la espera de entrar en vigencia, informó este martes el Ministerio del Medio Ambiente.

Entre las medidas detenidas figuran una norma para regular emisiones en centrales termoeléctricas, la creación de varios parques nacionales protegidos y la conservación de la ranita de Darwin, un pequeñísimo anfibio en peligro de extinción que habita en el sur de Chile y Argentina.

El ministerio retiró los decretos firmados entre 2023 y 2026 por el gobierno de Boric mientras aún estaban en revisión por la Contraloría, un paso previo a su entrada en vigor, según un documento difundido por la prensa y confirmado por la institución.

“Queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente”, dijo Kast al ser consultado por la prensa sobre el retiro de los decretos.

La decisión se tomó el jueves, un día después de que el ultraderechista de 60 años asumiera la presidencia.

En una declaración pública, el Ministerio de Medio Ambiente explicó que se busca “asegurar” que los instrumentos “respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes” y que es “una práctica habitual al inicio de una nueva gestión”.

“Entiendo que haya preocupación (...), pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo. Y esto apunta en esa línea”, agregó Kast.