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Kast elimina protección a rana en peligro, creación de parques nacionales y 40 regulaciones ambientales más

“Entiendo que haya preocupación (...), pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere”, dice presidente.

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Por AFP
José Antonio Kast recibido con honores por guardia militar al inicio de su gobierno.
José Antonio Kast recibido con honores por guardia militar al inicio de su gobierno. (RODRIGO ARANGUA/AFP)







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