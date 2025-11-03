El Mundo

Jueza federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland

Jueza federal bloquea temporalmente el envío de la Guardia Nacional a Portland, citando falta de evidencia de amenaza por protestas frente al ICE

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump con la prensa tras descender del Air Force One a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 31 de octubre. Portland queda temporalmente libre del despliegue de la Guardia Nacional, mientras los tribunales evalúan la legalidad de la medida. Fotografía:
El presidente estadounidense Donald Trump con la prensa tras descender del Air Force One a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 31 de octubre. Portland queda temporalmente libre del despliegue de la Guardia Nacional, mientras los tribunales evalúan la legalidad de la medida. Fotografía: (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Guardia NacionalPortlandICEDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.