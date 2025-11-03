Jueza federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland

El presidente estadounidense Donald Trump con la prensa tras descender del Air Force One a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 31 de octubre. Portland queda temporalmente libre del despliegue de la Guardia Nacional, mientras los tribunales evalúan la legalidad de la medida. Fotografía:

Washington, Estados Unidos. Una jueza federal estadounidense extendió hasta el 7 de noviembre la prohibición de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregón, a la espera de un fallo definitivo, informó este lunes la corte.

La decisión se produce en medio de los intentos del presidente Donald Trump de enviar fuerzas a ciudades gobernadas por demócratas para proteger al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de su política de deportaciones masivas.

Hasta ahora, Trump ha logrado desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles, Washington y Memphis, mientras que los tribunales han bloqueado sus planes en Portland y Chicago.

En su resolución de 16 páginas, la jueza Karin Immergut señaló que no existen pruebas suficientes de que las protestas frente al ICE se hayan vuelto incontrolables, ni que constituyan una amenaza de rebelión, y que los actos violentos registrados han sido aislados y esporádicos.

LEA MÁS: Trump afirma que redadas contra inmigrantes ‘no han ido lo suficientemente lejos’

El fallo fue recibido con satisfacción por el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, y la gobernadora Tina Kotek, quienes destacaron que el estado se mantiene “unido contra esta intervención militar innecesaria e inconstitucional”.

Se espera que la jueza emita una decisión final el próximo viernes, la cual determinará si la Guardia Nacional podrá ser desplegada en la ciudad del noroeste estadounidense.