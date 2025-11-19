Joven de 18 años apareció muerta bajo una cama durante crucero al Caribe; FBI asumió el caso

Joven fue encontrada sin vida bajo una cama en un crucero rumbo al Caribe. El FBI tomó el caso por ocurrir en aguas internacionales.

Una misteriosa muerte en altamar despertó una investigación del FBI. Anna Kepne, una joven de 18 años, fue encontrada sin vida dentro de su cabina, oculta bajo una cama y entre chalecos salvavidas. El hecho ocurrió durante un crucero por el Caribe que había salido desde Miami.

La joven compartía la habitación con su familia a bordo del Carnival Horizon, un navío con capacidad para recibir cerca de 4.000 personas. Según reportes iniciales, la muchacha manifestó sentirse mal durante la cena de la noche anterior, por lo que decidió regresar a la habitación. Sin embargo, a la mañana siguiente no llegó al desayuno, lo que alertó a sus familiares.

El hallazgo del cuerpo ocurrió cerca de las 11 a. m., cuando una camarera ingresó a la cabina para realizar la limpieza. La joven yacía bajo la cama, envuelta en un cobertor y acompañada por chalecos salvavidas. Las autoridades registraron el deceso a las 11:17 a. m., pero el informe preliminar del Instituto Médico Legal de Miami-Dade no reveló la causa.

Debido a que la muerte ocurrió en aguas internacionales, la jurisdicción del caso corresponde al Buró Federal de Investigaciones (FBI), que se encuentra al frente de las pesquisas. Hasta el momento, los agentes federales no han divulgado información adicional sobre el proceso.

La empresa operadora, Carnival Cruise Line, confirmó que el FBI lidera la investigación y que el crucero retornó a PortMiami la mañana del sábado, adelantando así su itinerario. En un comunicado, la compañía indicó que no puede brindar más detalles por tratarse de un caso bajo investigación, aunque aseguró que se mantiene enfocada en apoyar a la familia de la víctima.

Anna vivía en Titusville, Florida, con sus padres y dos hermanas menores. Se encontraba en su último año de colegio y tenía planes de ingresar a las Fuerzas Armadas tras su graduación. Ya había realizado pruebas de admisión y se encontraba en contacto con reclutadores. Su familia la describió como una joven entusiasta, sociable y con gran sentido del humor.

El Carnival Horizon es uno de los buques de la flota de Carnival Cruise Line. Puede transportar hasta 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes, para un total de 9.950 personas. El navío opera rutas hacia el Caribe desde Miami y Galveston, Texas.

