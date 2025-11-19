El Mundo

Joven de 18 años apareció muerta bajo una cama durante crucero al Caribe; FBI asumió el caso

La mujer viajaba con su familia en el Carnival Horizon, que partió de Miami

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Joven fue encontrada sin vida bajo una cama en un crucero rumbo al Caribe. El FBI tomó el caso por ocurrir en aguas internacionales.
Joven fue encontrada sin vida bajo una cama en un crucero rumbo al Caribe. El FBI tomó el caso por ocurrir en aguas internacionales. (Canva/Redes Sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcruceroCaribeFBI
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.