El Mundo

Jefe del poder judicial de Irán llama a ‘acelerar’ las sentencias de muerte contra manifestantes

Activistas alertaron de un aumento de las ejecuciones de presuntos presos políticos en Irán.

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Por AFP
Un hombre deposita una flor frente al Consulado de los EE. UU. durante una protesta contra el régimen iraní, en Fráncfort del Meno, en el oeste de Alemania
Un hombre deposita una flor frente al Consulado de los EE. UU. durante una protesta contra el régimen iraní, en Fráncfort del Meno, en el oeste de Alemania (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)







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